21 августа, 16:56

Сальдо: регистрация по стандартам РФ избавит фермеров Херсонской области от спекулянтов

Врио губернатора региона отметил, что такая система во многих направлениях будет достаточно сурова

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Переход агросектора Херсонской области на российские стандарты регистрации избавит фермеров от спекулянтов, сообщил в эфире телеканала "Таврия" врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Введены новые правила, мы переходим на российские стандарты регистрации. Поэтому пусть обижаются или не обижаются все эти мелкие скупщики зерна и сельскохозяйственной продукции, которые шныряют по территории всей области и скупают у аграриев за мизерные цены, а потом перепродают и барыши получают намного больше. Система будет устанавливаться, и она во многих направлениях будет достаточно сурова. Но эта суровость только даст плюс и большим фермерам, и небольшим хозяйствам. Она даст возможность навести порядок даже с теми владельцами, которые уехали", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "сейчас введен новый порядок оформления документов, который предусматривает полную регистрацию в ГИС "Зерно" Российской Федерации". "На следующий год мы поддержим аграриев всеми программами, направлениями большой страны финансовыми. А они очень большие", - добавил Сальдо. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир Васильевич
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