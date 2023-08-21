Сальдо отметил высокую урожайность в Херсонской области

Врио губернатора региона отметил, что в 2024 году ожидается снижение из-за проблем с орошением после разрушения Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Херсонской области отмечают хорошую урожайность, на левобережье собрано почти 1,5 млн тонн зерновых. Однако в 2024 году ожидается снижение показателей из-за проблем с орошением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил в эфире телеканала "Таврия" врио губернатора региона Владимир Сальдо.

После теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области обмелели Северо-Крымский канал и Каховский магистральный канал, использовавшийся для орошения сельскохозяйственных земель.

"В следующем году, конечно, это скажется негативно. Но в этом году пока что еще урожайность была очень высокая, несмотря на то, что были попытки киевского режима с правого берега нагадить. [Были] обстрелы уже созревших полей, чтобы их поджечь, но [возгорания] вовремя тушились и большого урона не нанесли. Результат, достаточно убедительно подтверждающий серьезность и правильность всей системы сельского хозяйства в нашей области, - почти 1,5 млн тонн зерновых уже собрано", - сказал Сальдо.

Он отметил, что в этом году последствия разрушения ГЭС испытывают районы, которые оказались затоплены, но уже в 2024 году они скажутся на территории всей области. По мнению Сальдо, государственная поддержка фермеров позволит повысить результативность труда, несмотря на отсутствие мелиорации после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС.

"Системный подход с поддержкой государственной финансовой по многим направлениям сельского хозяйства ожидаемо приведет к ситуации, когда результативность труда даже в отсутствии мелиорации будет достаточно высокой", - сказал Сальдо.

По словам врио губернатора, в каждом муниципалитете области вскоре создадут управления сельского хозяйства, которые будут помогать аграриям. "Соседство военных, соседство фортификации не нарушают работу аграриев. Да, они, конечно, в определенной степени дискомфорт внесли. Но люди понимают, что это нужно для нашей же общей безопасности", - добавил Сальдо.