Средства физлиц в банках РФ в июле выросли на 1,1%

По данным ЦБ, прирост средств на счетах эскроу в июле составил 133 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объем средств компаний в российских банках в июле 2023 года вырос на 349 млрд рублей, средства населения также продолжили рост, говорится в материалах ЦБ.

"После оттока в июне (-1,0%) корпоративные средства в июле умеренно выросли (+349 млрд руб., +0,7%), несмотря на значительный объем выплаченных налогов", - отмечает регулятор.

При этом объем средств населения в банках в июле продолжил увеличиваться, но не так быстро, как в июне (+1,1% в июле против +2,1% в июне).

Согласно данным регулятора, прирост средств на счетах эскроу в июле несколько ускорился по сравнению с июнем, он составил 133 млрд рублей или 3% (в июне - рост на 99 млрд рублей, или на 2,3%), что регулятор связывает с ростом продаж жилья и ипотечных выдач, а также с некоторым снижением объема раскрытых счетов.

При этом в июле продолжился значительный прирост госсредств - на 1,1 трлн рублей или на 9,9%, в основном по линии Федерального казначейства, который был обеспечен поступлениями в бюджет основных налогов (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, нефтегазовые налоги), а также за счет выпуска ОФЗ. В результате объем госсредств достиг 12,1 трлн рублей (9% от обязательств сектора).