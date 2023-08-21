ЦБ отметил сохранение высоких темпов роста ипотечного рынка в июле

Объем ипотечного портфеля достиг 15,9 трлн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Темпы роста ипотечного портфеля российских банков в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком уровне июня и составили 2,5%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне - 2,5%", - указали в ЦБ. Объем ипотечного портфеля достиг 15,9 трлн рублей. При этом рост был в основном за счет первичного рынка.

Так, выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12%, до 360 млрд рублей с 321 млрд рублей в июне, за счет как "Семейной ипотеки" (около 160 млрд рублей против 150 млрд рублей в июне), так и "Льготной ипотеки" (157 млрд рублей против 136 млрд рублей). Такие темпы роста ЦБ связывает со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

Выдачи рыночной ипотеки в минувшем месяце умеренно сократились (на 7%, до 286 млрд рублей с 307 млрд рублей в июне). "В целом мы также видим усиление значимости сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС): в июле, по предварительным данным, на него приходилось около 17% всей выданной ипотеки (из которых 10% - покупка готовых домов на вторичном рынке, 7% - строительство частных домов, в основном по льготным программам), тогда как в июле прошлого года - 11%", - отметили в ЦБ.

Вместе с тем доля проблемных кредитов по-прежнему остается на исторически низком уровне (0,6%). Однако новые выдачи характеризуются повышенным уровнем риска. На этом фоне авторы доклада напомнили, что Банк России с 1 октября повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.