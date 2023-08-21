Число экспортирующих продукцию в РФ компаний Эстонии сократилось в три раза с 2019 года

В 2023 году таких организаций стало около 300, а четыре года назад было порядка 1 тыс., сообщил портал ERR

ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Эстонские компании, несмотря на официальную позицию властей страны, сохраняют коммерческие связи с российскими партнерами, но объемы бизнеса уменьшились в разы. Статистику экспортных связей привел портал гостелерадио балтийской республики ERR.

"По данным налогово-таможенного департамента, в 2019 году товары из Эстонии в Россию поставляли около 1 тыс. эстонских компаний. Сейчас экспорт осуществляют лишь около 300 компаний", - отмечается в сообщении.

Все эти компании зарегистрированы в коммерческом регистре Эстонии, то есть являются национальными предприятиями. В основном они отправляют в РФ продукты питания, текстильные изделия, а также различное оборудование и в рамках реэкспорта транспортные средства, в том числе автомобили и зерноуборочные комбайны.