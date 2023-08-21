Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,92-0,95%

Курс доллара по итогам дня снизился на 0,1%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций большую часть дня торговался в плюсе. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3 139,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,95%, до 1 057,02 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 93,65 рубля, евро - на 0,01%, до 101,91 рубля, юань - на 0,03%, до 12,8 рубля.

Внешний фон был неоднородным. Китайские индексы снижались. "Народный Банк Китая понизил основную ставку по однолетним кредитам на 10 б. п., до 3,45% с 3,55%, а по пятилетним оставил на прежнем уровне (4,2%). Рынок ожидал снижения на 15 б. п. - до 3,4% и 15 б. п. - до 4,05%, соответственно. На западных биржа торги проходили более оптимистично", - сообщил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НМТП (+9,58%), "Совкомфлота" (+5,89%), котировки "Магнита" (+5,29%), бумаги "Распадской" (+3,48%), акции "Газпром нефти" (+3,28%), расписки VK (+2,9%).

Акции НМТП и "Совкомфлота" подскочили без очевидных фундаментальных сигналов. "Акции "Магнита" могли поддержать предложения Минпромторга РФ о продлении до 2024 года включительно снятия ограничений на покупку ретейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у иностранных компаний, покидающих российский рынок", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Эксперт не исключила, что поддержку распискам VK оказали сообщения СМИ о возможной покупке компанией сервиса Boosty (одна из самых популярных площадок монетизации контента). Кроме того, первые дочерние компании VK, как сообщают СМИ, зарегистрировались в специальном административном районе Калининграда в рамках процесса редомициляции, добавила она.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Алросы" (-2,31%), котировки банка "Санкт-Петербург" (-1,05%), бумаги "Фосагро" (-0,98%), акции Мосбиржи (-0,85%), акции "Полюса" (-0,85%), котировки "Самолета" (-0,77%).

Акции "Алросы" снижались, несмотря на назначенное на эту субботу заседание совета директоров по дивидендам за I полугодие 2023 года. По оценкам ИК "Велес капитал", компания может объявить о выплатах в размере 2,7-3,8 рубля на акцию с доходностью 3,1-4,4%.

Бумаги банка "Санкт-Петербург" продолжали начатую в пятницу коррекцию вслед за рекомендацией дивидендов за I полугодие 2023 года. В частности, дивиденды на обыкновенную акцию составят 19,08 рубля (текущая доходность 6,7% против 12,2% по итогам 2022 года) с закрытием реестра 9 октября. Котировки Мосбиржи корректировались после резкого взлета на прошлой неделе.

"Полюс" не находил драйверов движения на фоне положения цен на золото у минимумов с конца июня, чуть ниже $1 920 за унцию. "Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник в ожидании сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС поднялась до 4,35% - максимума с 2008 года, делая золото менее привлекательным инвестиционным активом", - также рассказала Кожухова.

Прогноз

Во вторник стартует трехдневный саммит стран БРИКС, инвесторы будут следить за ключевыми заявлениями его участников. Из статистики дня Александр Бахтин выделил платежный баланс еврозоны и сведения по продажам на вторичном рынке жилья США за июль. Квартальную отчетность завтра представят Lowe’s, Medtronic, Macy’s Inc. МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2023 года.

"Рубль не спешит активно укрепляться, тогда как нефть Brent продолжает держаться вблизи ценовой отметки $85. В этих условиях допускаем позитивную динамику на торгах вторника", - отметили в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 22 августа по индексу Мосбиржи - 3100-3225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 92-95 рублей.

В Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 3100-3200 пунктов. Пара доллар/рубль может проторговаться в интервале 92-94,5 рубля, евро/рубль - в коридоре 101-103 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,5-13,1 рубля.