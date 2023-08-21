"Россети" подали иски в Дагестане по долгам за электроэнергию на 719,1 млн рублей

В январе - июле 2023 года компания направила в суды региона 2 103 исковых заявления о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") направили в суды Дагестана в январе - июле 2023 года 2 103 исковых заявления о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 719,1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в ее Telegram-канале.

В компании уточняют, что в отношении юридических лиц направлено 325 исков на сумму 668,8 млн рублей, а в отношении физических лиц - 1 178 исков на 50,2 млн рублей. "Удовлетворены в полном объеме 2 562 иска энергетиков на 566,7 млн рублей (с учетом исков, поданных в предыдущих периодах)", - отмечается в сообщении.

Платежи в размере 106,4 млн рублей от должников всех категорий поступили на счета энергокомпании в рамках исковой работы в январе - июле 2023 года.

"Россети Северный Кавказ" также подчеркивают, что судебно-претензионная работа является частью мероприятий по сокращению дебеторской задолженности, которая является ключевым сдерживающим фактором для обеспечения надежной работы энергетической инфраструктуры и качественного электроснабжения потребителей.

О группе "Россети"

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.