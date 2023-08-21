Минпромторг предложил продлить возможность превышения ретейлерами предельной доли рынка

В ведомстве считают необходимым увеличить ее сроки действия до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил продлить на 2024 год возможность для российских ретейлеров превысить предельную долю рынка, если они выкупают или арендуют площади ушедших из страны иностранных компаний. Проект соответствующего федерального закона опубликован на портале проектов правовых актов.

"Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2024 года срок действия положений статьи <...>, предусматривающей возможность российским юридическим лицам - торговым сетям приобретать дополнительные площади торговых объектов для осуществления торговой деятельности, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо - торговая сеть, подконтрольное иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В России действует так называемый "порог доминирования" для ретейлеров. Согласно законодательству, торговая сеть, доля которой превышает 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах субъекта РФ, муниципального района, муниципального или городского округа, не может приобретать или арендовать новые торговые площади на этой территории.

В 2022 году был принят закон, согласно которому эти ограничения не применяются в отношении сделок российских торговых сетей с иностранными продуктовыми ретейлерами, которые приняли решение уйти с российского рынка. В настоящее время эта норма действует до 31 декабря 2023 года.

Минпромторг в пояснительной записке указывает, что сейчас все еще сохраняется риск приостановления работы в России иностранных торговых сетей. В результате для российских потребителей "может быть ограничен или прекращен доступ к приобретению товаров, в том числе к социально значимым продовольственным и непродовольственным товарам первой необходимости".

"В этой связи на время существования указанных рисков представляется необходимым наличие в законодательстве механизма своевременного реагирования, поддержки и сохранения активов уходящих компаний (персонал, логистическая инфраструктура, сеть поставщиков и так далее)", - добавляется в документе.