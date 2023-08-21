Эрдоган пообещал покончить с проблемой инфляции в Турции

Президент республики призвал сограждан к терпению

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возглавляемое им правительство прилагает усилия для решения основной проблемы экономики - инфляции. Выступая с обращением к нации по итогам заседания кабинета министров, он призвал сограждан к терпению, отметив, что в экономике республики наблюдаются позитивные тенденции.

"Мы исключим из повестки дня наших граждан вопрос инфляции, всем им надо немного набраться терпения, мы также ждем поддержки своих действий со стороны наших граждан. Одним из позитивных событий в экономике является рост по состоянию на 11 августа валютных резервов центрального банка до $116 млрд. Зарубежные инвесторы внимательно следят за положительными изменениями в нашей экономике", - сказал Эрдоган, добавив, что росту доверия к Турции за рубежом способствовало заключение в июле соглашений на $50 млрд в ходе его турне по странам Персидского залива.

Президент Турции, кроме того, призвал граждан республики к экономии воды в связи с засушливым летом и предупреждениями о возможной засухе в отдельных регионах. "Призываю относиться экономно к использованию воды в сельском хозяйстве, промышленности и личных целях", - отметил Эрдоган.