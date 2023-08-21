Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на сумму $12 млрд

Согласно соответствующему документу, польские власти ранее запросили разрешение на приобретение у США 96 таких вертолетов, а также различных запчастей, систем и вооружений

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в его заявлении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с этим оборудования примерно на $12 млрд". Как следует из документа, власти Польши ранее запросили разрешение на приобретение у США 96 таких вертолетов, а также различных запчастей, систем ночного видения, наблюдения и связи, более 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire, а также иных вооружений.

"Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе", - подчеркивается в документе. В агентстве полагают, что поставки могли бы "укрепить потенциал Польши по реагированию на текущие и будущие угрозы".

США полагают, что передача вооружений не привела бы к "изменению основного военного баланса в регионе". Предполагается, что основными подрядчиками стали бы компании Lockheed Martin и Boeing. Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредила бы боеготовности США.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.