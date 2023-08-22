21 августа, 22:31,
обновлено 21 августа, 22:32

Несколько видов БПЛА могут быть исключены из-под запрета на использование в регионах РФ

Екатерина Адамова/ ТАСС
© Екатерина Адамова/ ТАСС

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак отметил, что с помощью беспилотников для мониторинга линейных объектов "ведется контроль за локальными и магистральными трубопроводами для предотвращения аварий"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Несколько видов беспилотников, например, используемых для мониторинга лесного хозяйства и объектов ТЭК, могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полеты в российских регионах. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Читайте также
Объем производства гражданских дронов в России может превысить 6 тыс. штук в 2023 годуВ кабмине ожидают, что рынок БПЛА в России по итогам года превысит 50 млрд рублей

"Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим (дает возможность тестировать работу БАС - прим. ТАСС) будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации. <...> Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними", - сказал Шпак.

Он пояснил, что с помощью БПЛА для мониторинга линейных объектов "ведется контроль за локальными и магистральными трубопроводами для предотвращения аварий", обычно они применяются компаниями при добыче и транспортировке нефти и природного газа". Другие БАС предназначены для таксации лесов (то есть для определения количества древесных насаждений, а также их прироста) и наблюдения за их состоянием, "чтобы вовремя засечь очаги возгорания и вызвать самолеты для экстренного тушения".

Ранее Минэкономразвития предложило исключить беспилотники для нужд сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Исключение может быть сделано для Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Тверской, Московской и Белгородской областей, а также для Ставропольского и Алтайского краев, Ненецкого АО, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

По данным газеты "Коммерсантъ", экспериментально-правовой режим может быть запущен к сентябрю в 12 регионах.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация