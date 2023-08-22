Несколько видов БПЛА могут быть исключены из-под запрета на использование в регионах РФ

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак отметил, что с помощью беспилотников для мониторинга линейных объектов "ведется контроль за локальными и магистральными трубопроводами для предотвращения аварий"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Несколько видов беспилотников, например, используемых для мониторинга лесного хозяйства и объектов ТЭК, могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полеты в российских регионах. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим (дает возможность тестировать работу БАС - прим. ТАСС) будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации. <...> Однако этот вопрос находится в ведении наших коллег из Минтранса и Минэкономразвития, и решение здесь за ними", - сказал Шпак.

Он пояснил, что с помощью БПЛА для мониторинга линейных объектов "ведется контроль за локальными и магистральными трубопроводами для предотвращения аварий", обычно они применяются компаниями при добыче и транспортировке нефти и природного газа". Другие БАС предназначены для таксации лесов (то есть для определения количества древесных насаждений, а также их прироста) и наблюдения за их состоянием, "чтобы вовремя засечь очаги возгорания и вызвать самолеты для экстренного тушения".

Ранее Минэкономразвития предложило исключить беспилотники для нужд сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Исключение может быть сделано для Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Тверской, Московской и Белгородской областей, а также для Ставропольского и Алтайского краев, Ненецкого АО, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

По данным газеты "Коммерсантъ", экспериментально-правовой режим может быть запущен к сентябрю в 12 регионах.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.