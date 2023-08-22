Опрос показал, что уход иностранных компаний облегчает ведение бизнеса в России

Также респонденты назвали поддержку государства фактором, помогающим предпринимательству в РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россияне назвали поддержку со стороны государства и уход иностранных компаний как факторы, которые помогают вести бизнес в стране. Такие результаты показал опрос, проведенный банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

Так, среди факторов, которые помогают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) лидируют поддержка государства (27%), наличие свободных ниш из-за ухода иностранных инвесторов и большой рынок сбыта (по 25%), доступность кредитов (20%). Еще 26% опрошенных заявили, что не увидели факторов, помогающих заниматься бизнесом в России.

При этом у 13% опрошенных россиян есть собственный бизнес (из них 2% ведут больше одного собственного дела). Еще 16% респондентов раньше занимались бизнесом, но потом закрыли его, а 71% никогда не вели собственный бизнес. Самый высокий процент предпринимателей с действующим бизнесом - в Москве и Московской области (18%), самый низкий - на Дальнем Востоке (5%).

Среди факторов, которые мешают вести бизнес в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) участники опроса чаще всего называли слабо прогнозируемую ситуацию в экономике (43%), отсутствие стартового капитала (42%), бюрократические барьеры (39%) и высокие налоги (38%). Недоступность кредитов помехой для ведения бизнеса считают 16% (в Южном федеральном округе - 19%, в Центральном - 11%). Еще 8% респондентов не видят никаких помех для занятия предпринимательством в России (в Сибири - 12%, на Урале - 5%).

Как показал опрос, 16% россиян полагают, что вести свой бизнес в России за последние два года стало легче (12% - скорее да, 4% - определенно да). Наиболее оптимистично в этом отношении настроены жители Центрального федерального округа (21%), наименее - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11%). По мнению 36% респондентов, в последние два года вести бизнес в России не стало легче (19% скорее нет, 17% определенно нет). Еще 48% опрошенных затруднялись с ответом на этот вопрос.

"Результаты опроса подтверждают общий настрой предпринимателей и малого бизнеса не снижать свою активность. Многие наши клиенты уверены, что не только сохранят бизнес, но и смогут развивать его, в том числе при содействии и мерах поддержки государства", - прокомментировала итоги опроса руководитель блока МСБ банка "Открытие" Светлана Сырцова.

Опрос был проведен 7-14 августа по репрезентативной выборке среди 1 560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тыс. человек.