Премьер Госсовета КНР заявил, что Пекин продолжит сохранять глобальные цепочки поставок

Ли Цян уточнил, что внешнеэкономическая политика Китая учитывает закономерности, которые возникли в мире в связи с глобализацией

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайское правительство намерено сохранять и усиливать открытость национальной экономики по отношению к другим странами, а также содействовать сохранению глобальных цепочек поставок. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с делегацией Американо-китайского делового совета во главе с председателем организации Марком Каспером.

"Двери открытости" Китая не захлопнутся, они могут быть лишь еще шире распахнуты. Это и есть наш собственный стратегический выбор, - приводит слова Ли Цяна сайт МИД КНР. - Китайская сторона готова вместе с США <...> обеспечивать стабильность глобальных отраслевых цепочек поставок".

Как уточнил глава правительства, внешнеэкономическая политика Пекина учитывает закономерности, которые возникли в мире в связи с глобализацией. По его словам, власти Китая будут расширять доступ иностранным компаниям к национальному рынку, улучшать деловую среду, создавать благоприятные возможности для инвесторов, поддерживать справедливую конкуренцию и защищать права на интеллектуальную собственность.

"Надеюсь, что Американо-китайский деловой совет продолжит выступать в качестве посланника дружественного взаимодействия между нашими странами, что он сыграет еще более важную роль в углублении сотрудничества между компаниями Китая и США, в поддержании долгосрочных стабильных двусторонних отношений", - подытожил Ли Цян.