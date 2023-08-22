Зампред Думы предложил запретить продажу обработанных воском фруктов и овощей

Борис Чернышов считает, что эта инициатива позволит исключить из рациона россиян потенциально опасные продукты и снизить уровень потребления нитратов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением запретить в РФ продажу фруктов и овощей, обработанных воском и химикатами, использующимися для сохранения товарного вида продукции. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Как отметил в письме Чернышов, большинство из тех фруктов и овощей, которые продаются в продуктовых сетях, покрываются воском для сохранения привлекательного вида при хранении и транспортировке. Для этого используют не только натуральный парафин, но и химически созданные соединения, подчеркивает политик.

Восковое покрытие, продолжил он, "запечатывает" в овощах и фруктах пестициды, нитраты и иные добавки, которыми плоды обрабатываются во время роста, хранения и сбора. Таким образом, потребитель рискует приобрести самый вредный, выбирая наиболее привлекательный на вид фрукт, добавил депутат.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" в части запрета на нанесение на фрукты и овощи искусственного воска и иных химикатов, использующихся для сохранения товарного вида продукции", - говорится в письме.

Чернышов пояснил, что эта инициатива позволит исключить из рациона россиян потенциально опасные продукты и снизить уровень потребления нитратов.