Патрушев призвал продолжить работу по улучшению условий проживания на Дальнем Востоке

Так, для труднодоступных районов ДФО разработали программу модернизации объектов локальной генерации, отметил секретарь Совета безопасности России

МАГАДАН, 22 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал продолжить создание комфортных условий для проживания населения на Дальнем Востоке. Об этом он сказал, выступая в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Разработана программа модернизации объектов локальной генерации в труднодоступных районах Дальнего Востока, актуализированы программы развития энергетики. В генеральную схему размещения объектов электроэнергетики включено шесть новых проектов по возведению гидроэлектростанций, - сообщил Патрушев. - Осуществляется строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа на Камчатке, тепловых электростанций в городах Певек и Билибино, автоматизированных энергокомплексов в изолированных населенных пунктах Дальнего Востока".

По словам секретаря Совбеза, в Амурской и Еврейской автономной областях введено в эксплуатацию почти 700 км линий электропередачи, в регионах округа заменено более 300 км коммунальных сетей, на учет поставлено около 400 ранее бесхозяйных объектов энергетики. Кроме того, обеспечена передача прав от иностранной компании российскому оператору проекта "Сахалин-1" и продление до 2030 года прав использования природного газа, полученного в рамках проекта "Сахалин-2", для поставок потребителям ДФО, подчеркнул Патрушев.

"Работу по созданию комфортных условий проживания населения на Дальнем Востоке надо продолжить", - заключил он.