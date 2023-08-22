В Мининформации Казахстана объяснили блокировку "Яндекса" угрозой информбезопасности

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали призвал не политизировать это решение

АСТАНА, 22 августа. /ТАСС/. Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил, что временная блокировка главной страницы "Яндекса" (yandex.kz) была связана с принятием мер по обеспечению информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.

"Не нужно политизировать этот вопрос. Как и для любого государства, для нас очень важна информационная безопасность. И если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются", - сказал он в интервью ведомственному YouTube-каналу.

Кыдырали сообщил, что с 2016 года в республике было заблокировано более 40 иностранных сайтов. "Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются вне зависимости от того, иностранное это СМИ или отечественное", - подчеркнул он.

Ранее власти Казахстана договорились с компанией "Яндекс", что она перенесет сервера yandex.kz в республику. Обработка персональных данных жителей страны будет также перенесена на местные серверы.

9 августа работа домена yandex.kz в Казахстане была приостановлена на несколько часов решением министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Власти обвинили компанию в нарушении правил по размещению в стране. В частности, речь шла о размещении интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана. По оценке властей республики, это противоречит правилам регистрации и пользования доменными именами в казахстанском сегменте интернета.

Ранее также сообщалось, что по решению министерства информации и общественного развития в Казахстане заблокировали сайт российского телеканала "Царьград" за "пропаганду экстремизма".

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