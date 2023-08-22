"Ведомости": Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в России

По словам главы ретейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, Uniqlo, по сути, завершила свою деятельность в РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Японская сеть повседневной одежды Uniqlo расторгла договоры аренды помещений по всем своим магазинам в России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на одного из партнеров японской компании, а также владельцев торговых центров.

По словам главы ретейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, Uniqlo, по сути, завершила свою деятельность в России. Так, компания разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны, отметила она в разговоре с изданием.

Как пишут "Ведомости", площади Uniqlo в комплексах "Атриум" у Курского вокзала в Москве, а также в "Европолисе" на проспекте Мира занял ретейлер Lime. Помещения Uniqlo в "Афимолл-сити", "Европейском", "Форт Отрадное" и в здании на Новом Арбате арендует Gloria Jeans, а проект Lady & Gentleman City - Just Clothes - открыл свои точки на месте магазинов японской компании в "Авиапарке", а также в "Мегах" в Химках и Теплом Стане. Представитель торгового центра "Метрополис" также сообщил газете, что Uniqlo с 1 июня больше не является арендатором объекта.

В марте 2022 года компания Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, заявила о приостановке деятельности в России.