Ростех осенью начнет испытания гибридного двигателя на базе ВК-650В

Его мощность составит 500 кВт, сообщила пресс-служба компании

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в Ростех) планирует осенью приступить к испытаниям демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ) на базе двигателя ВК-650В мощностью 500 кВт. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"Объединенная двигателестроительная корпорация осенью планирует приступить к стендовым испытаниям демонстратора ГСУ. Для этих целей на предприятии "ОДК-Климов" создан стенд, на котором в перспективе можно испытывать гибридные и электрические силовые установки мощностью до 1 МВт. В качестве турбогенератора демонстратора ГСУ мощностью 500 кВт используем двигатель ВК-650В", - сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, слова которого цитирует пресс-служба.

По его словам, это перспективный мотор, который предприятие готовит для отечественных легких вертолетов. Кроме того, прорабатываются альтернативные сферы применения ГСУ: на наземных и морских транспортных платформах и в энергетике, добавил Шмотин.