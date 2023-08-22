Ростех представит на "Технопроме-2023" гибридную силовую установку на базе ВК-650В

Как подчеркнули в компании, в будущем одной из сфер применения ГСУ может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые покажет на международном форуме "Технопром-2023" демонстратор гибридной силовой установки на базе двигателя ВК-650В мощностью 500 кВт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Гибридные силовые установки - одно из ключевых направлений в рамках научно-технической стратегии ОДК, работа по которому ведется с 2020 года. В конце прошлого года предприятие успешно испытало демонстратор мощностью 100 кВт, что позволило нам подойти к целевому рубежу в 500 кВт. На международном форуме технологического развития "Технопром-2023" мы представляем полноразмерный демонстратор ГСУ на базе ВК-650", - отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Как подчеркнули в Ростехе, в будущем одной из сфер применения ГСУ может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом. Для подъема аппарата массой около 3 тонн потребуются два ГСУ мощностью 500 кВт, что позволит перевозить грузы весом до 500 кг.

"Гибридные силовые установки будут обладать рядом преимуществ перед традиционными газотурбинными силовыми установками. Прогнозируется уменьшенный расход топлива, экологичность, повышение безопасности полетов благодаря наличию двух источников энергии вместо одного, возможность вертикального взлета летательных аппаратов, взлета с коротких взлетно-посадочных полос и повышенная маневренность", - отмечается в сообщении.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа.