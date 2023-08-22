В Якутии намерены разработать концепцию развития сельского хозяйства в арктических районах

Глава региона Айсен Николаев сообщил, что необходимо уделить внимание товарному производству в оленеводстве, увеличению поголовья лошадей, усилению ветеринарной работы

ЯКУТСК, 22 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать концепцию развития сельского хозяйства в арктических районах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Поручил правительству республики до 1 октября разработать концепцию развития сельского хозяйства в арктических районах, на основании которой будет принят план действий с выделением необходимых финансовых средств, начиная с 2024 года", - написал Николаев.

Глава региона провел в ходе рабочей поездки в Среднеколымский район совещание о перспективах развития сельского хозяйства в Арктической зоне республики.

"Сегодня самая главная задача - обеспечение населения республики собственной сельскохозяйственной продукцией. В якутской Арктике необходимо уделить большое внимание товарному производству в оленеводстве, увеличению поголовья лошадей, крупного рогатого скота, заготовке рыбы, дикоросов и усилению ветеринарной работы", - отметил Николаев.

По данным правительства Якутии, в арктических районах производится около 4% продукции сельского хозяйства в целом по республике. На 2023 год в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства плановый объем финансирования арктических районов составил 1 млрд 763 млн рублей или 11% от общего объема финансирования госпрограммы.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии, там проживает около 68 тыс. человек.