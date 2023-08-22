В Крыму перспективы развития рисоводства определят после окончания СВО

Глава Госсовета региона Владимир Константинов также сообщил, что в перспективе должно быть принято решение о дальнейшей судьбе Северо-Крымского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Перспективы развития рисоводства в Крыму и дальнейшую судьбу Северо-Крымского канала, обмелевшего после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, определят после окончания СВО, когда станет понятно, будет ли восстанавливаться гидроэлектростанция. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Аграрии обращаются за помощью, эти обращения рассматриваются и помощь будет оказана. Остальные вопросы, в том числе по перспективам рисоводства в Крыму, сегодня еще не решены, потому что нет понимания, что дальше будет с Каховской ГЭС. Теоретически ее можно восстановить, но это должно быть политическое решение - оно будет приниматься, когда вся эта территория будет под нашим контролем", - сказал Константинов.

Он добавил, что в перспективе должно быть принято решение и о дальнейшей судьбе самого канала.

"Мы сегодня понимаем, что можем представить себе жизнь без Северо-Крымского канала. Но если воды в нем никогда не будет, канал будет шрамом на лице полуострова. И надо будет что-то делать с этим сооружением - часть его может нам пригодиться в виде емкости для накопления воды. То, что не пригодится точно - надо будет приводить [в] какое-то более эстетическое состояние, тут может быть отдельная программа", - пояснил он.

В 2023 году аграрии в Крыму после восьмилетнего перерыва возобновили посевы риса, однако после подрыва дамбы Каховской ГЭС Северо-Крымский канал, обеспечивающий водой северную часть Крыма, снова начал мелеть. Власти республики пообещали рисоводом компенсировать понесенные убытки.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По последним данным, жертвами теракта стали 57 человек, 175 госпитализированы.