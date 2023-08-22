Объем поставок российской рыбопродукции в Китай в I полугодии вырос на 26,5%

Как сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, российский экспорт достиг 616,3 тыс. тонн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Объем поставок российской рыбопродукции в Китай в первом полугодии 2023 года в натуральном выражении вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 616,3 тыс. тонн. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В первом полугодии 2023 года российский экспорт рыбопродукции в Китай достиг 616,3 тыс. тонн, не только полностью восстановившись в объеме после китайского локдауна, но и превысив на 4,3% результат допандемийного 2019 года. На 26,5% объем поставок в натуральном выражении превысил аналогичный показатель 2022 года", - сказал Зверев.

При этом по сравнению с допандемийным 2019 годом темп роста стоимости в 8,3 раза превысил темп роста объема поставок: в 2023 году Россия экспортировала в Китай рыбопродукцию на сумму $1,51 млрд, что на 35,8% выше, чем в 2019 году. "В то же время наблюдавшийся в 2022 году бурный восстановительный рост стоимости рыбного экспорта в Китай заметно притормозился: при увеличении объема поставок на 26,5% его стоимость выросла только на 25,7%", - рассказал Зверев.

По его словам, средняя цена поставляемых в КНР фарша и сурими минтая снизилась на четверть по сравнению с первым полугодием 2022 года, достигнув отметки $2 088,5 за тонну. Снижение также наблюдается по филе, средняя стоимость тонны которого составила $2 577,65 (на 19% ниже, чем в первом полугодии 2022 года, и на 9% ниже, чем за такой же период 2019 года).

Он также отметил непростую ситуацию в секторе краба. Так, средняя цена на замороженную продукцию снизилась на 45% в сравнении с прошлым годом и на 38% в сравнении с 2019 годом, достигнув $12 650 за тонну. При этом цены на живого краба все еще выше, чем в 2019 году (на 29%), но уже на 10% ниже, чем в 2022 году. В первом полугодии этого года тонна живого краба продавалась в среднем за $34 508.