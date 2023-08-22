В ВЭБ.РФ не исключили возможности сохранения ключевой ставки в 2023 году

По мнению главного экономиста госкорпорации Андрея Клепача, ЦБ не будет снижать или повышать ставку "при том, что происходит"

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Банк России, вероятно, не будет менять ключевую ставку в 2023 году. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Они [Банк России] вряд ли снизят ставку до конца года. Пока, при том, что происходит, я думаю, они не будут дальше [ставку] повышать", - сообщил Клепач.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.