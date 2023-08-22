В Новосибирской области намерены построить центр по производству семян в рамках ГЧП

Примерный объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Селекционно-семеноводческий центр мощностью до 30 тыс. тонн в год планируют построить в Новосибирской области в рамках государственно-частного партнерства. Реализация проекта рассчитана на 25 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства инвестиционного развития региона.

"Соглашение о сотрудничестве, направленном на реализацию проекта по созданию селекционного семеноводческого центра в Новосибирской области, было подписано 22 августа на X Международном форуме технологического развития "Технопром - 2023". Подписи под документом поставили заместитель директора ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН" Петр Куценогий, директор ООО "Агрокапитал" Галина Котенко и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Он рассчитан на 25 лет. Семеноводческий центр появится в Черепановском районе Новосибирской области. Сейчас ведется подготовка к его строительству. Общий объем планируемого производства семян высокой репродукции составить до 30 тыс. тонн в год, а площадь полей для семеноводства составит 16,5 тыс. га.

"Формирование собственного семенного фонда - сегодня одна из важнейших задач для нашей страны, так как это позволит снизить зависимость сельхозпроизводителей от иностранного сырья и обеспечить продовольственную безопасность. Объемы производства нового семеноводческого центра установлены из расчета покрытия собственных потребностей региона, а также поставки семян в другие регионы России и дружеские страны", - приводит пресс-служба слова генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александра Зырянова.

Инвестором проекта выступит ООО "Агрокапитал" - компания занимается растениеводством. Примерный объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд рублей. В рамках проекта будет обеспечено выращивание семян культур, выведенных на Институт цитологии и генетики СО РАН. Это зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень, в том числе пивоваренный, а также масленичные культуры, включая ультраскороспелую сою. Как отметили в пресс-службе, ряд сортов, созданных ИЦиГ СО РАН, активно возделываются в РФ и занимают ведущие позиции в рейтинге Россельхозцентра, однако сегодня семеноводство производится только в небольшом объеме, не позволяющем обеспечивать имеющийся спрос.