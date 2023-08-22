Инфляция в Шри-Ланке уменьшилась в июле до 4,6%

В сентябре 2022 года она достигала рекордного уровня в 70%

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 августа. /ТАСС/. Потребительская инфляция в Шри-Ланке снизилась в июле до 4,6% в годовом исчислении против 10,8% в предыдущем месяце. Об этом сообщает ланкийский правительственный департамент переписи и статистики.

Июльская инфляция в целом соответствует установленному властями диапазону изменения потребительских цен. Она постепенно снизилась после достижения в сентябре прошлого года рекордного уровня в 70%, вызванного ростом мировых цен на энергоносители и падением курса ланкийской рупии.

Из-за замедления инфляции Валютный совет Центробанка Шри-Ланки снизил ключевую ставку по депозитным кредитам и кредитным линиям на 450 базисных пунктов в июне и июле, а также на 200 базисных пунктов в августе.

По мнению экспертов, более низкая, чем ожидалось, инфляция в июле может побудить Центробанк продолжить активное смягчение денежно-кредитной политики на фоне ускорения экономической активности и наметившегося выхода Шри-Ланки из экономического кризиса, который стал худшим с момента обретения страной независимости в 1948 году.

Кризис был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт, когда внешний долг страны превысил $51 млрд.