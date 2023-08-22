В ВЭБ.РФ допустили укрепление курса рубля к концу года до 90 рублей за доллар

Главный экономист госкорпорации Андрей Клепач назвал систему "достаточно неустойчивой", добавив, что "несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять курс рубля"

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Курс рубля продолжит укрепляться и к концу 2023 года вернется к 90 рублям за доллар. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Он (рубль - прим. ТАСС) чуть-чуть отыгрался, укрепился. Думаю, дальше может немного укрепляться. <…> Я думаю, что все-таки к 90 [рублям за доллар] вернется. Но вопрос в другом: система достаточно неустойчивая, несмотря на рост цен, экспортную выручку, несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять курс рубля", - сказал Клепач.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.