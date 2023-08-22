22 августа, 06:43,
обновлено 22 августа, 07:02

СМИ: Анкара поставит газ в Венгрию по инфраструктуре "Турецкого потока" весной 2024 года

Таким образом Турция впервые начнет поставлять природный газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Турция планирует начать поставки газа в Венгрию через инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" весной следующего года, сообщает газета Yeni Şafak.

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По данным издания, соответствующее соглашение подписали турецкая государственная компания BOTA и венгерская компания MVM. Согласно достигнутым договоренностям, весной и летом 2024 года в Венгрию будет поставлено 275 млн куб. м природного газа из Турции. Газета отмечает, что поставки будут осуществляться через инфраструктуру "Турецкого потока" в рамках проекта по созданию энергетического центра в Турции. Таким образом Анкара впервые начнет поставлять природный газ в европейскую страну, не являющуюся ее соседом.

Кроме того, подчеркивает Yeni Şafak, стороны также договорились о развитии сотрудничества по использованию СПГ-инфраструктуры Турции и газовых хранилищ двух стран в рамках общих интересов.

Анкара может наладить поставки газа в Венгрию через "Балканский поток", который является магистральным газопроводом, ответвляющимся от "Турецкого потока" и идущим из Турции через Болгарию и Сербию в Венгрию. По нему "Газпром" с 1 октября 2021 года начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября того же года. 

Теги:
ТурцияВенгрия
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