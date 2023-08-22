22 августа, 06:51

Модернизация НПЗ Orlen Lietuva в Литве завершится в сентябре 2025 года

Согласно первоначальному плану, предприятие рассчитывало закончить работы к концу 2024 года

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Работы по модернизации единственного в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Мажейкяй, управляемого предприятием Orlen Lietuva - подразделением польского энергоконцерна Orlen, завершатся через два года. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора предприятия по управлению производством Аудрюс Даугнора.

"Летом 2025 года намечено начать наладочные и пусковые работы на новом оборудовании. После тестирования и испытаний точку в процессе модернизации рассчитываем поставить в сентябре 2025 года", - сказал он. Согласно первоначальному плану, предприятие рассчитывало завершить модернизацию к концу 2024 года.

Согласно стратегии польского концерна Orlen на период до 2030 года, намечена программа диверсификации доходов, уменьшения загрязнения окружающей среды с выходом в перспективе к 2050 году на нулевые выбросы углекислого газа. "Зеленый" курс капиталовложений прежде всего предусматривает развитие на литовском НПЗ нефтехимических технологий. 

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