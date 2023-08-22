На Камчатке регазификационный комплекс может позволить отказаться от мазута на двух ТЭЦ

Газ потребителям будет поставляться по тарифам, не превышающим существующие цены поставок газа с месторождений Соболевского района региона

ТАСС, 22 августа. Строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатском крае позволит обеспечить газом и отказаться от мазута на двух теплоэлектроцентрялах (ТЭЦ) региона, а также автономно газифицировать несколько муниципальных районов. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Камчатского края.

"Реализация проекта "Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае" позволит обеспечить поставки СПГ для энергетической потребности Камчатского края в объеме до 446 тыс. тонн или 620 млн. куб. м природного газа ежегодно, для замещения недостающих объемов Камчатских месторождений в рамках программы газификации Камчатского края. По итогам реализации проекта ожидается полное замещение мазута природным газом для Камчатской ТЭЦ-1 и Камчатской ТЭЦ-2, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов вредных и загрязняющих веществ в атмосферу", - рассказали в правительстве Камчатки.

Кроме того, в соответствии дорожной картой газификации Камчатского края, газ потребителям будет поставляться по тарифам, не превышающим существующие цены поставок газа с месторождений Соболевского района Камчатки.

"В рамках проекта, помимо ликвидации дефицита газового топлива для Камчатских ТЭЦ-1,2, предполагается автономная газификация ряда муниципальных районов Камчатского края путем строительства систем приемки, хранения и регазификации сжиженного природного газа", - уточнили в правительстве края.

Накануне правительство РФ утвердило дорожную карту газификации Камчатки, включающую мероприятия для организации поставок СПГ на полуостров. В бухте Раковая Авачинской губы до конца 2025 года введут в эксплуатацию причальные сооружения и другие необходимые объекты береговой инфраструктуры. На это из федерального бюджета выделяется 12 млрд рублей.