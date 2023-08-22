Рынок акций РФ в начале торгов перешел к снижению

На открытии торгов индекс Мосбиржи достиг 3 146,42 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 056,68 пункта

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрировал разнонаправленную динамику основных индексов, затем индекс Мосбиржи перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:22 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,25% - до 3 129,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,77%, до 1 048,85 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,21% - до 3 146,42 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 056,68 пункта (-0,03%).

По данным на 10:23 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,3%, до 93,94 рубля, евро находился на отметке 102,67 рубля (+0,76%). В то же время юань дорожал до 12,88 рубля (+0,08%).