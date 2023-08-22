Минэнерго рекомендовало нефтяникам принять меры по сдерживанию цены дизеля в с/х регионах

В ведомстве добавили, что сейчас есть сложности с ритмичностью поставок на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики из-за проблем с обеспечением топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах приняло решение рекомендовать нефтяникам принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах страны, сообщили в Минэнерго.

"Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. Обеспечение топливом агропромышленного комплекса взято на особый контроль штаба Минэнерго России", - отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что сейчас есть сложности с ритмичностью поставок на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

В ходе заседания штаба также были достигнуты договоренности с "Российскими железными дорогами" и нефтяными компаниями по точечному решению проблемных вопросов, исходя из безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур, уточнили в министерстве.

Ранее газета "Известия" писала, что в регионах России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС. Это происходит, в том числе, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Хабаровском крае.