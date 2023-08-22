В Москве реконструировали завод теплообменного и холодильного оборудования

В рамках проекта было построено новое трехэтажное производственно-складское здание с зоной технического обслуживания и цехом по укрупненной сборке оборудования

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали заводу теплообменного и холодильного оборудования в Печатниках после завершения работ по его реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию завода теплообменного и холодильного оборудования на территории района Печатники. <...> Работы по реконструкции производственного объекта велись на юго-востоке столицы по адресу: улица Угрешская, владения 2, 2Б", - говорится в сообщении.

В тексте со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщается, что в рамках проекта было построено новое трехэтажное производственно-складское здание с зоной технического обслуживания и цехом по укрупненной сборке оборудования. Также специалисты завершили реконструкцию административного здания с производственной частью - к существующему четырехэтажному строению было надстроено три этажа.

"В Москве созданы условия, которые позволяют отечественным компаниям не только успешно работать в различных сферах, но и расширять собственное производство, выходя на новые рынки. Благодаря выполненной реконструкции завода, российский производитель сможет нарастить объем выпуска продукции, а также создаст новые рабочие места в городе", - привели слова Бочкарева.

Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, на новых площадях располагаются участки комплектации и проверки оборудования, склады заготовок и готовой продукции, технические помещения.

"Строители выполнили монтаж инженерных сетей, установили уличное освещение, а также провели работы по благоустройству прилегающей территории. Общая площадь промышленных зданий теперь превышает 8,3 тыс. кв. м", - процитировали в тексте Войстратенко.