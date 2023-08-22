Число ориентированных на Ближний Восток столичных бизнес-миссий выросло вдвое с 2019 года

Сумма контрактов, заключенных при поддержке Москвы на этом направлении, превысила 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Москва укрепляет сотрудничество со странами Ближнего Востока, число бизнес-миссий и выставок на тот рынок выросло в два раза с 2019 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Там отметили, что Московский экспортный центр (МЭЦ) продолжает помогать столичным предпринимателям в выстраивании партнерских отношений с дружественными странами. При поддержке города компании участвуют в выставках и бизнес-миссиях, представляют продукцию на зарубежных маркетплейсах и в ретейл-сетях.

"Число бизнес-миссий и выставок, ориентированных на ближневосточный рынок, с 2019 года выросло в два раза. Столичные предприниматели поучаствовали более чем в 30 деловых мероприятиях с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Катара и других государств. Общая сумма контрактов, заключенных при поддержке Москвы на этом направлении, превысила 1,1 млрд рублей", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что в страны Ближнего Востока начали экспортировать товары производители 3D-принтеров, медицинских сканеров и стоматологических симуляторов, разработчики VR-решений для фармацевтических складов и другие компании. Партнеры из ОАЭ заключили контракты на поставки московских мясных полуфабрикатов, меда и батончиков.

Впервые в этом году продукты питания из российской столицы презентовали на выставке Gulfood-2023 в Дубае, а высокотехнологичные разработки - на Inotex в Иране. До конца года планируется поездка столичных IT-компаний на форум Gitex в ОАЭ, а также переговоры с партнерами в Кувейте. Заявки на участие в деловых мероприятиях принимаются на сайте Московского экспортного центра.

"Кроме того, МЭЦ организовал обучающий акселератор для тех предпринимателей, кто хочет пройти ускоренную подготовку по работе с рынками Ближнего Востока. Город профинансировал программу на 90 процентов. Партнером проекта выступает международная компания Kafads, занимающаяся продвижением бизнеса в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах региона", - добавили в пресс-службе.