"Вектор" построит корпус для работы с особо опасными вирусами при синхротроне "Скиф"

Строительство начнется в 2027 году, рассказала старший научный сотрудник центр вирусологии и биотехнологии Анастасия Гладышева

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует построить корпус с высоким уровнем биологической защиты для работы с особо опасными вирусами при синхротроне "Скиф", строящемся в наукограде Кольцово под Новосибирском, что позволит ускорить разработку противовирусных препаратов. Строительство начнется в 2027 году, рассказала ТАСС в кулуарах форума "Технопром" старший научный сотрудник "Вектора" Анастасия Гладышева.

Ранее замдиректора ЦКП "Скиф" по научной работе Ян Зубавичус сообщал, что в рамках второй очереди строительства мегасайенс-установке "Скиф" планируется совместно с ГНЦ "Вектор" создать комплекс станций для ускоренного цикла разработки противовирусных препаратов.

"Вектор" - одна из немногих организаций, которые имеют этот уровень биологической защиты, что позволяет работать с высокоопасными вирусами. И отличие нашей станции будет как раз в том, что точно такой же вирусологический корпус будет построен при "Скифе", - сказала Гладышева. Она уточнила, что исследование в условиях вирусологического корпуса с защитой уровня не менее BSL-3 (уровень биологической безопасности 3, который позволяет лаборатории работать с опасными патогенами) при синхротронном источнике на данный момент не имеет мировых аналогов.

В ходе сессии форума "Технопром" Возможности ЦКП "СКИФ" для реального сектора экономики" Гладышева рассказала, что для проведения большинства исследований с вирусным материалом, необходимо биологически защищенное здание, уровня защиты не менее BSL-3. На "Скифе" планируется реализовать весь комплекс мероприятий, необходимых для разработки противовирусных препаратов.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.