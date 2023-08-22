Российские производители разрабатывают аналог препарата "Зепатир" против гепатита С

При этом ввод препаратов в гражданский оборот не предусмотрен до момента ухода с рынка иностранных компаний, препараты которых находятся под патентной защитой, уточнили в Минпромторге

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Несколько отечественных предприятий разрабатывают аналог лекарственного препарата "Зепатир" против гепатита С от американской фармкомпании MSD. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Лекарственный препарат "Зепатир" (МНН гразопревир + элбасвир) находится под патентом на территории Российской Федерации до марта 2030 года. По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата", - говорится в сообщении. При этом ввод препаратов в гражданский оборот не предусмотрен до момента ухода с рынка иностранных компаний, лекарственные препараты которых находятся под патентной защитой, уточнили в Минпромторге.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила что американский фармпроизводитель MSD прекратит поставки в Россию "Зепатира" - одного из самых востребованных препаратов против гепатита С. По данным издания, на данный препарат приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от этого заболевания. Аналогов "Зепатира" в стране пока нет.

В министерстве подчеркнули, что в подобных случаях может применяться добровольное или принудительное лицензирование, согласно которому правительство РФ в случае крайней необходимости может принять решение об использовании изобретения без согласия патентообладателя.

Для поддержки разработки востребованных аналогов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, находящихся под патентной защитой, с 2023 года внедряется механизм "продукты на полку". Он позволяет российским компаниям на конкурсной основе получать субсидии на разработку и регистрацию лекарств, защищенных патентами на территории РФ.