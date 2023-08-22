"Яндекс Маркет" запустил продажи мебели под своим брендом

В продажу уже поступили диваны и кровати, до конца года ассортимент пополнится предметами мебели для гостиной, кухни и спальни

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Яндекс Маркет" запустил продажи мебели под собственным брендом, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Команда бывших топ-менеджеров из IKEA запустила продажи мебели под брендом "Яндекс Маркета". До конца года в продажу поступят новые предметы мебели для гостиной, кухни и спальни", - сказали в пресс-службе.

В компании ожидают, что до конца года продажи мебели под собственным брендом составят 10% оборота категории на площадке. К концу 2025 года "Яндекс Маркет" планирует расширить ассортимент мебели собственного производства до 3 тыс. позиций.

В продажу уже поступили диваны и кровати, до конца года ассортимент пополнится предметами мебели для гостиной, кухни и спальни. Для производства сервис сотрудничает в основном с российскими фабриками.

"Яндекс Маркет" открыт к взаимодействию со всеми производителями из разных стран. Основной фокус для нас - российские производители, но параллельно мы уже начали сотрудничать с производителями из Беларуси и Китая. Планируем ориентироваться на среднеценовой сегмент мебели", - отметили в сервисе.

В пресс-службе сервиса также отметили, что, помимо товаров собственного бренда, категория мебели и товаров для дома на "Яндекс Маркете" растет за счет привлечения сторонних продавцов и производителей. Количество продавцов в категории с начала года увеличилось на 40%.