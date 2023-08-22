Кабмин дополнительно направит около 500 млн рублей на ремонт дорог в пяти регионах

Работы проведут в Орловской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях, а также в Приморье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделит более 490 млн рублей на ремонт дорожной инфраструктуры в Орловской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях, а также в Приморье. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, Ярославской области будет выделено около 100 млн рублей. На эти средства будет продолжен капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске. Речь идет об укреплении опор, замене старых перекрытий, перекладке дорожного полотна и других работах. Ожидается, что ремонт будет закончен летом 2024 года, при этом во время проведения работ движение по мосту закрываться не будет - автомобили продолжат двигаться по одной из его частей в реверсивном режиме.

Рязанская область получит 100 млн рублей. Они пойдут на ремонт трассы, которая начинается на пересечении Касимовского шоссе и улицы Советской Армии и продолжается до северного обхода Рязани. Поручение о выделении этих средств глава кабмина давал в ходе рабочей поездки в Рязанскую область в начале апреля.

Аналогичная сумма - 100 млн рублей - будет направлена на ремонт улиц Чаплина и Герцена в Смоленске. Также федеральные средства помогут отремонтировать площадь Победы, которая является одним из крупных транспортных узлов города. Речь об этом шла на встрече председателя правительства с временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным в ходе рабочей поездки Мишустина в Смоленск в апреле.

Орловской области будет выделено 50 млн рублей. Они пойдут на реконструкцию Красного моста в Орле. "Работа над этим объектом находится в завершающей стадии", - уточнили в кабмине.

Еще более 143 млн рублей будет направлено на восстановление магистралей в Приморском крае, пострадавших от паводка в 2022 году, добавили в правительстве.