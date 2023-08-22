Таджикистан и Межгосударственный банк СНГ обсудили расширение использования нацвалют

Стороны также говорили о процессе совершения своп-сделок, которые предполагают заключение контракта об обмене активами с последующим возвратом на заранее оговоренных условиях

ДУШАНБЕ, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Национального банка Таджикистана Хоким Холикзода провел встречу с новым президентом Межгосударственного банка стран СНГ Андреем Липиным, стороны обсудили расширение использования национальных валют в расчетах между государствами Содружества.

"В ходе встречи стороны обсудили важные аспекты укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах банковской системы, расширение связей за счет увеличения числа операций и расчетов в национальных валютах, поиска новых путей сотрудничества с Межгосударственным банком и обмена опытом в сферах экономики и инвестиционного климата", - говорится в сообщении Нацбанка.

В пресс-службе регулятора отметили, что Холикзода и Липин также обсудили процесс совершения своп-сделок, которые предполагают заключение контракта об обмене активами с последующим возвратом на заранее оговоренных условиях.

Таджикистан активно использует национальные валюты во взаиморасчетах с основными торговыми партнерами. В частности, около 50% расчетов в торговле с Россией идет в рублях, заявляли ранее в Нацбанке.

Межгосударственный банк СНГ учрежден в 1993 году для экономической интеграции стран объединения и обслуживания их внешнеторговых операций. Межгосударственный банк имеет прямой доступ к национальным платежным системам шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.