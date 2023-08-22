В Херсонской области на программу "Земский врач" выделили 52 млн рублей

Федеральная программа до конца года позволит привлечь 35 врачей и 35 фельдшеров в медорганизации сельских населенных пунктов и малых городов региона, сообщили в Минздраве области

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти выделили 52 млн рублей на реализацию программы "Земский врач/Земский фельдшер" в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава региона.

Уточняется, что федеральная программа "Земский врач/ Земский фельдшер" позволит до конца года привлечь 35 врачей и 35 фельдшеров в медицинские организации сельских населенных пунктов и малых городов Херсонской области.

"На сегодняшний день из федерального бюджета уже доведен лимит в размере 52 млн рублей. К участию в программе приглашаются все желающие, в том числе и выпускники медицинских колледжей и высших учебных заведений", - приводятся слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата в Telegram-канале министерства.

Все участники программы получат единовременные компенсационные выплаты: врачи - по 1 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тыс. рублей.

Программа "Земский врач" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение денежных средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. Федеральная программа "Земский врач" предполагает выплату в 1 млн рублей для молодого специалиста, изъявившего желание приехать на работу в сельскую местность. Он должен отработать определенное количество времени, и тогда эти деньги государству он не возвращает.