В Самарской области в производство железобетонных изделий инвестируют более 350 млн рублей

С учетом нового инвестора число резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросло до 34 российских и зарубежных компаний

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Инвестор направит более 350 млн рублей на производство железобетонных изделий в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство железобетонных изделий. Общий объем инвестиций в проект превысит 350 млн рублей. Проект планируется реализовать в два этапа. К строительству и запуску предприятия новый резидент намерен приступить этой осенью", - говорится в сообщении правительства.

Сначала производство разместится в пневмокаркасном ангаре, пока параллельно возводится постоянный производственный корпус. С учетом нового инвестора число резидентов ОЭЗ "Тольятти" выросло до 34 российских и зарубежных компаний.

Тольяттинская площадка вошла в топ наиболее привлекательных для инвесторов территорий России по итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Для резидентов ОЭЗ "Тольятти" доступны различные льготы и налоговые преференции, проекты инвесторов сопровождаются от идеи до запуска региональными властями.