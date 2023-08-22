Пассажирам, чьи рейсы отменили, авиаперевозчик возместит траты или предложит перебронировать билет

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Молдавская авиакомпания Air Moldova продлила перерыв в полетах до 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Air Moldova сообщает, что приостанавливает все свои рейсы до 14 сентября 2023 года включительно. <...> Пассажиры, чьи рейсы были отменены, будут уведомлены по электронной почте с вариантами возмещения трат и перебронирования", - говорится в заявлении на сайте компании.

В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика.