22 августа, 07:57

Авиакомпания Air Moldova продлила перерыв в полетах до 14 сентября

Пассажирам, чьи рейсы отменили, авиаперевозчик возместит траты или предложит перебронировать билет

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Молдавская авиакомпания Air Moldova продлила перерыв в полетах до 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Air Moldova сообщает, что приостанавливает все свои рейсы до 14 сентября 2023 года включительно. <...> Пассажиры, чьи рейсы были отменены, будут уведомлены по электронной почте с вариантами возмещения трат и перебронирования", - говорится в заявлении на сайте компании.

В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. 

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