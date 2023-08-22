В КНР обнаружили сверхглубокие запасы природного газа объемом 30,5 млрд куб. м

Площадь залежей газа составляет 810 тыс. кв. м, сообщил телеканал CGTN

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайские специалисты компании Sinopec Southwest Oil and Gas Company обнаружили сверхглубокие залежи природного газа объемом более 30,5 млрд куб. м в провинции Сычуань на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал CGTN.

По его информации, площадь залежей газа составляет 810 тыс. кв. м. Специалисты охарактеризовали их как "типичные сверхглубокие, залегающие на расстоянии 4 550 - 5 225 м от поверхности". Новые запасы относятся к месторождению Бачжун сычуаньского нефтегазового бассейна.

Сычуань богата сверхглубокими залежами природного и сланцевого газа. Сычуаньский бассейн является одним из основных комплексов месторождений в Китае, занимая первое место по запасам этого энергоресурса и объемам его добычи. Как отмечает телеканал, именно здесь за последнее десятилетие специалисты из КНР успешно разработали сверхглубокое месторождение высокосернистого газа Юаньба, расположенное на глубине более 7 тыс. м, а также разведали первое глубокое месторождение сланцевого газа с доказанными запасами объемом более 100 млрд куб. м.

Sinopec - одна из крупнейших интегрированных энергохимических компаний в Китае. Ее основными видами деятельности являются разведка и добыча, транспортировка и реализация нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических компонентов, синтетических волокон, минеральных удобрений и прочей химической продукции. Ведущие государственные производители энергии КНР в последние годы активизировали разработку геологически сложных месторождений нефти и газа, в том числе тех, которые содержат сланцевый газ, сланцевую нефть и метан угольных пластов.