Эксперт заявил, что рост цен на газ в Европе отражает уязвимость рынка

Глава энергетической компании Woodside Energy Group Мег О'Нил отметила, что рост цен произошел из-за угрозы забастовки работников австралийских заводов по производству сжиженного природного газа

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Взлет цен на энергоресурсы в Европе из-за угрозы забастовки работников австралийских заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) "противоречит здравому смыслу" и является "явным признаком уязвимости" рынка. Об этом заявила Мег О'Нил, глава австралийской энергетической компании Woodside Energy Group, производящей СПГ, газете Financial Times.

Ранее работники компаний Chevron и Woodside Energy Group проголосовали за проведение забастовок на трех крупных предприятиях по производству СПГ в Австралии. Они могут состояться уже 2 сентября. Рабочие требуют повышения заработной платы, гарантий занятости и улучшения условий труда. О'Нил пояснила, что компания "делает все возможное", чтобы прийти к соглашению с работниками, но отметила, что обязана также защищать интересы акционеров. Она сообщила, что пока неясно, какие акции протеста могут пройти по инициативе профсоюза.

Возможность проведения забастовок на австралийских предприятиях, выпускающих СПГ, потрясла на минувшей неделе международные энергетические рынки, а в Европе цены на газ подскочили на 40%. Эксперты не исключают, что подобная ситуация рискует подорвать поставки 10% мирового СПГ.

Австралия - один из крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.