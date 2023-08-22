Украина надеется на поддержку Болгарии в вопросе "альтернативного зернового коридора"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что для стабильной работы "альтернативного зернового коридора" необходимо "усиление воздушного щита"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украина рассчитывает, что София поддержит идею Киева о так называемом альтернативном зерновом коридоре. Об этом сообщается на сайте украинского президента Владимира Зеленского по итогам его встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым на полях саммита Украина - Балканы в Афинах.

Особое внимание собеседники уделили ситуации в Черноморском регионе. "Обсуждалось сотрудничество черноморских государств в целях обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования зернового коридора альтернативными путями", - отмечается в сообщении.

"Украина готова использовать альтернативные пути для зернового коридора. Рассчитываем на поддержку Болгарии в этом", - приводятся слова украинского президента на его сайте.

Накануне Зеленский заявил, что для стабильной работы "альтернативного зернового коридора" необходимо "усиление воздушного щита", и в этой связи попросил Грецию помочь с защитой "коридора".

Кроме того, как сообщил в понедельник член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк, правительство Украины создало специальный фонд в 20 млрд гривен (почти $547 млн) для страхования судов, которые будут передвигаться по объявленным Киевом ранее временным коридорам в Черном море.

О зерновой сделке и альтернативах Киева

Действие Черноморской зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства. Решение было принято на фоне прекращения действия зерновой сделки и гуманитарного морского коридора.