ЮАР надеется с помощью БРИКС увеличить экспорт готовой продукции

По мнению министра торговли, промышленности и конкуренции страны Эбрахима Пателя, такое изменение экономической модели даст возможность африканским производителям получить больше преимуществ

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. ЮАР надеется увеличить производство готовой продукции на экспорт с помощью сотрудничества в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявил южноафриканский министр торговли, промышленности и конкуренции Эбрахим Патель.

"Проблема в структуре торговли. Мы экспортируем сырье в страны БРИКС, а импортируем готовую продукцию. Нужно изменить структуру торговли, чтобы производить больше товаров на экспорт", - сказал Патель в эфире телеканала eNCA.

По мнению министра, такое изменение экономической модели даст возможность африканским производителям получить больше преимуществ.

На страны БРИКС, согласно подсчетам специалистов ООН, приходится 42% населения Земли, 27% мирового ВВП и около 29% международной торговли. При этом экономические позиции БРИКС быстро усиливаются, объединение с небывалой для предыдущих эпох скоростью превращается в ключевую структуру всей системы международных отношений, вокруг которой создается новый и мощный полюс влияния.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.