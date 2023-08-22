В Госдуме призвали указывать идентификационные номера курьеров на их сумках

Это необходимо для борьбы с работниками, которые агрессивно водят электросамокаты, пояснил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил сервису "Яндекс Еда" и другим участникам рынка бороться с курьерами, которые агрессивно водят электросамокаты, указывая для этого их идентификационные номера на термосумках. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Депутат подчеркнул, что люди ценят ежедневный труд курьеров, но вместе с тем некоторые из них доставляют неудобства прохожим и водителям, когда пользуются электросамокатами.

"Чтобы снизить недовольство в отношении курьеров и повысить их культуру вождения, предлагаю вам указывать идентификационные номера курьеров на термосумках. Для удобства граждан такие номера должны располагаться на задней части сумки курьера и быть легко читаемыми с расстояния не менее 20 м. Это позволит людям жаловаться в техподдержку на агрессивное вождение, а компании - принимать меры в отношении неосторожных водителей самокатов", - пояснил вице-спикер Госдумы.

Он считает, что эта мера поможет повысить надежность сервисов доставки и привлечь новых клиентов, так как многие люди будут предпочитать компании, которые активно борются с агрессивным вождением и готовы принимать меры для предотвращения нарушений.

"Фракция "Новые люди" в Государственной думе считает, что саморегулирование бизнеса и строгое соблюдение внутренних стандартов - это более действенный и эффективный механизм, чем дополнительные санкции со стороны государства. <…> Прошу вас совместно с другими участниками рынка доставки еды разработать и внедрить соответствующие меры саморегулирования", - заключил Даванков.

ТАСС обратился за комментарием сервиса.