ЦБ выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Белка обыкновенная"

Они относятся к серии "Сохраним наш мир"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятные золотые монеты номиналом 50, 100 и 10 тыс. рублей, а также серебряные монеты номиналом 3, 25 и 100 рублей "Белка обыкновенная", они относятся к серии "Сохраним наш мир". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Серебряные монеты из 925 пробы номиналом 3 рубля (диаметр 39 мм) и 25 рублей (60 мм) изготовлены качеством "пруф", тиражом 5 тыс. и 1 тыс. единиц соответственно. Монета в 100 рублей (100 мм) выпускается тиражом в 75 единиц и изготовлена качеством "пруф-лайк".

Монеты из золота 999 пробы номиналом 50 (22,6 мм) и 100 рублей (30 мм) изготовлены качеством "пруф" в количестве 1 тыс. каждая. Золотая монета номиналом 10 тыс. рублей (100 мм) имеет тираж 50 штук, изготовлена качеством "пруф-лайк".

Оборотные стороны монет

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение белки, сидящей на ветке сосны. На монете номиналом 25 рублей изображены две белки под сосновой веткой, а на монете номиналом 100 рублей - две белки, которые заготавливают корм на зиму, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения леса. На золотых монетах номиналом 50 и 100 рублей изображена белка. На монете номиналом 10 тыс. рублей - белки с двумя бельчатами на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения леса.

На каждой монете вверху имеется рельефная надпись "Сохраним наш мир".

Банк России напоминает, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.