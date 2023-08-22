Audi подтвердила отключение своих IT-систем у дилеров в России

Это связано с санкциями, введенными Евросоюзом в отношении РФ, уточнил представитель компании

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Audi (входит в состав концерна Volkswagen) подтвердила отключение своих IT-систем на территории России. Это, как сообщил корреспонденту ТАСС представитель Audi, связано с санкциями, введенными Евросоюзом в отношении РФ.

"В соответствии с санкциями, введенными ЕС, Volkswagen Group уже отключил большое количество IT-систем в России. После продажи российского бизнеса российскому инвестору в мае этого года произошло отделение других IT-систем, за исключением пяти, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля и российским покупателем будут доступны для использования в течение переходного периода до конца этого года", - сказал представитель Audi.

Ранее "Известия" со ссылкой на сотрудника одного из дилерских центров в РФ сообщили, что Audi ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Менеджер одного из дилерских центров Audi рассказал изданию, что доступ к ПО для владельцев Audi был ограничен уже два месяца назад. Он добавил, что альтернативного программного обеспечения пока нет.

В то же время в российском дилерском центре BMW "Борисхоф" подтвердили "Известиям", что BMW отключил Россию от своего ПО. В "Автодоме" сообщили газете, что доступ к онлайн-сервисам для BMW там осуществляют через "дополнительные резервные каналы". Ранее в дистрибьюторе "МБ рус" сообщили "Известиям", что российские дилеры были отключены от онлайн-систем ПО Mercedes-Benz.