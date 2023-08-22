22 августа, 08:33

Премьер-министр Молдавии обсудит в Киеве вопросы энергетики и экспорта продовольствия

Дорин Речан посетит Украину с 22 по 24 августа

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан с 22 по 24 августа посетит Украину с рабочим визитом, в ходе которого обсудит ситуацию с экспортом продовольствия. Как указано в опубликованном постановлении правительства, в поездке его сопровождают вице-премьер-министр - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, министр энергетики Виктор Парликов, а также министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Пресс-служба правительства пока не комментирует этот визит, однако известно, что Украина заинтересована в увеличении транзита зерновых и другой агропродукции через территорию Молдавии. Против этого выступают молдавские фермеры, которые требуют предоставить им транспортные коридоры для экспорта своей продукции.

В июле этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев вряд ли продлит договор о транзите российского газа в страны ЕС, срок действия которого истекает в конце 2024 года. В этой ситуации Молдавия столкнется с трудностями снабжения газом непризнанного Приднестровья, а также подорожанием электроэнергии, которая вырабатывается на расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. 

Теги:
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