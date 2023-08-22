ЕЭК установила квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2024 году

Для Казахстана и России тарифные квоты на 2024 год установили в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО, а для Армении, Белоруссии и Киргизии - в пределах разницы между потреблением и производством с учетом запрашиваемых сторонами объемов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении отдельных видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2024 год. ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, с учетом балансов их потребления и производства в государствах - членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией", - говорится в сообщении.

Таким образом, для Казахстана и России тарифные квоты на 2024 год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО, а для Армении, Белоруссии и Киргизии - в пределах разницы между потреблением и производством с учетом запрашиваемых сторонами объемов.

Как отмечает ЕЭК, в текущем году ожидается отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции для мяса крупного рогатого скота - 204,5 тыс. тонн, свинины - 60 тыс. тонн, мяса птицы - 210,8 тыс. тонн и молочной сыворотки - 10,35 тыс. тонн.

Исходя из этих значений, по мясу крупного рогатого скота квоты составят 9 тыс. тонн для Армении, 21 тыс. тонн - для Казахстана, 5 тыс. тонн - для Киргизии и 570 тыс. тонн - для России. Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах: 12 тыс. тонн для Армении, 20 тыс. тонн для Белоруссии и 2 тыс. тонн для Киргизии.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят 39,1 тыс. тонн для Армении, 10,9 тыс. тонн - для Белоруссии, 140 тыс. тонн - для Казахстана, 58 тыс. тонн - для Киргизии и 364 тыс. тонн - для России. Квота на ввоз молочной сыворотки установлена для Армении в объеме 1,2 тыс. тонн и России в объеме 15 тыс. тонн.